SPOTIFY ELIGIÓ AL PAPA FRANCISCO COMO SU NUEVA ESTRELLA PUBLICITARIA

El valor actual de Spotify, de 8.500 millones de dólares, se debe a que está al tope del público, con más de 75 millones de usuarios activos y 30 millones de suscriptores pagos. Al streaming de música, el rubro que más creció en la distribución de este arte –35% según The New York Times– durante 2015, la compañía que opera en 60 países ha sumado video. Pero su precio de mercado depende de su fuerte anclaje en los jóvenes. Para ampliar su base, el nuevo líder de marketing de la compañía, Seth Farman, ex de Gap, apuntó a la generación que creció en la década de 1980, según The Wall Street Journal.