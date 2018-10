31, Marzo, 2016 31, Marzo, 2016 7:03 a.m. 7:03 a.m.

EL SALVADOR RECRUDECE LAS MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE LAS MARAS

El gobierno salvadoreño ha emprendido una ofensiva para contener la violencia de las pandillas que incluye más policías y soldados en las calles y el aislamiento de los cabecillas en las cárceles, pero algunos analistas dudan de la eficacia de estas medidas. Con una veintena de homicidios al día, atribuidos en su mayor parte a las violentas pandillas, El Salvador figura como uno de los países con mayor tasa de homicidios en el mundo. Este jueves, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, presentó al Congreso un proyecto de ley que permitiría endurecer las medidas de control y seguridad en los centros penales por un lapso de un año. La propuesta, que sería aprobada por los legisladores el viernes en su sesión plenaria, busca "mayor control, vigilancia permanente, registros constantes y traslados" en el sistema penitenciario, señaló el presidente Salvador Sánchez Cerén en un mensaje a la nación. La normativa declara estado de emergencia por un año en por lo menos siete penales en los que se encuentran encarcelados pandilleros, a fin de realizar registros constantes de los presos y restringir las visitas familiares e íntimas. De acuerdo con las autoridades, los líderes de las pandillas que se encuentran en las penitenciarías son los que giran las órdenes a sus seguidores en libertad para que ejecuten extorsiones o asesinatos. A ello obedece la decisión de aislar a los cabecillas en los penales y bloquearles las señales de telefonía celular para "cortar toda posibilidad de comunicación de los grupos criminales con el exterior", explicó el ministro Ramírez. ¿Medidas eficaces? Sin embargo, las acciones emprendidas por el gobierno ante el azote de la violencia levantan dudas entre algunos analistas, que no están convencidos de su eficacia. "Hay que ver esto con cautela, pues no son medidas que van a resolver el tema de la inseguridad, son medidas que atienden la necesidad de ejercer un mayor control y no van más allá", aseguró a la AFP la analista Jeaneth Aguilar, especialista en temas de pandillas. El académico Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Univesidad Luterana, consideró que un ataque a la violencia no debería considerar únicamente medidas de fuerza, pues ello podría derivar "en un agravamiento de la inseguridad". "Son acciones ante un momento de crisis, pero en donde no se planifica, no hay un trabajo integral que atienda las causas del problema y que tiene su origen en la pobreza, la marginación, y entonces la violencia puede seguir y quizá peor", advirtió Gutiérrez. El Salvador acumula un promedio de 22 asesinatos por día y las autoridades atribuyen la mayoría de esas muertes a las pandillas, que cuentan con unos 70.000 miembros, de los cuales 13.000 están encarcelados. Bloquear celulares El proyecto enviado por el gobierno al Congreso prevé que a las empresas telefónicas que no ayuden a bloquear la señal en los penales se les imponga una multa de unos 700.000 dólares por cada día de incumplimiento, hasta llegar a la revocación de la licencia de operación en caso de reincidencia. "Esto es un tema de seguridad nacional y todos estamos obligados a colaborar para lograr una mejor seguridad y eso incluye a las empresas telefónicas", indicó el vicepresidente Óscar Ortíz. En tanto, el ministro de Defensa, general David Munguía, aseguró que 1.000 reservistas del ejército serán desplegados en los próximos días para sumarse a labores de seguridad en apoyo a la Policía. "Vamos a colaborar en reforzar la seguridad en los perímetros de los penales", sostuvo Munguía. Los 1.000 reservistas del ejército se sumarán a otros 6.000 soldados que ya colaboran en labores de seguridad pública y vigilancia de pasos fronterizos. END