01, Abril, 2016 01, Abril, 2016 1:45 a.m. 1:45 a.m.

GRIPE A H1N1 SE EXPANDE EN BRASIL

None

Un brote de gripe A H1N1 en Brasil, que dejó 46 muertos en dos meses, preocupa a las autoridades cuatro meses antes de los Juegos Olímpicos y en plena batalla contra el zika. Hasta el 19 de marzo, la enfermedad había provocado 46 muertes, diez más que en todo 2015, indicó el ministerio de Salud en su último informe sobre el tema. La mayor incidencia del brote se registraba en el sudeste del país, y en particular en el estado de Sao Paulo, con 260 de los 305 casos señalados hasta esa fecha en todo el país. En 2015 se reportaron 141 casos. En Rio de Janeiro, que recibe los Juegos Olímpicos del 5 al 21 de agosto, se produjo un deceso, del que se informó este jueves. Cientos de personas esperaron hasta tres horas en los hospitales paulistas para recibir la vacuna. El brote de gripe afecta ya a once estados, incluyendo los del noreste, la región más afectada por el zika. La H1N1 suele resurgir en los últimos años entre mayo y junio, cuando las temperaturas caen. Pero el brote de este año surgió antes del fin del verano austral, tomando a las autoridades por sorpresa. Aún no se determinó la causa de la llegada temprana del virus este año. Especialistas creen que fue introducido por personas que habían viajado a países del hemisferio norte en los primeros meses del año. La gripe A apareció en 2009 en Estados Unidos y México. En esa época, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta de pandemia. El virus mató a 18.500 personas en 214 países hasta 2010. Brasil es desde finales de 2015 epicentro de un brote del virus Zika, una enfermedad transmitida por un mosquito y similar al dengue. Científicos vinculan el zika a un aumento de casos de microcefalia en bebés, cuyas madres estuvieron enfermas en el embarazo. Se estima que más de 1,5 millones de brasileños fueron contagiados por el virus, que se propagó por el resto de América Latina. El gobierno y los organizadores de los Juegos anticipan que los casos de zika caerán durante la competencia, pues durante el invierno disminuye la incidencia del mosquito.