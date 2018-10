ESTA ES LA FECHA DEL DESASTRE CLIMÁTICO GLOBAL

10:18 a.m.

Durante medio siglo, los científicos del clima han visto la capa de hielo de la Antártida Occidental como una espada de Damocles sobre la civilización humana en la época del cambio climático. En el mismo tiempo los investigadores admitían que incluso este gigante helado, más grande que México, es potencialmente vulnerable ante el calentamiento global. No obstante, los últimos estudios han demostrado que el desastre causado por los efectos de su derretimiento podría llegar muchísimo antes de lo esperado, informa el periódico 'The New York Times' . Si antes los científicos advertían de que el derretimiento de las capas de hielo en el planeta podría elevar el nivel del mar en 3,6 metros o más en los próximos siglos o incluso milenios, un estudio publicado este miércoles afirma que el nivel del mar podría haberse elevado un metro para finales de este siglo.De acuerdo con las estimaciones de los investigadores, el aumento total del nivel del mar podría alcanzar hasta los dos metros para el año 2100, el doble del aumento estimado como el peor de los casos por un panel de las Naciones Unidas hace tan solo tres años. Si este escenario se cumple, provocaría una profunda crisis en la vida de la generación que nace actualmente, alarman los científicos. El efecto a largo plazo sería la desaparición de las actuales costas del mundo y muchas de sus grandes ciudades como Nueva York (EE.UU.), Miami (EE.UU.), Nueva Orleans (EE.UU.), Londres (Reino Unido), Venecia (Italia), Shanghái (China), Hong Kong (China) o Sídney (Australia). RT ACTUALIDAD