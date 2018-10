CAPTURARON EN HONDURAS A UN NARCO ARGENTINO ASOCIADO AL CÁRTEL DE SINALOA

La policía de Honduras arrestó el viernes al ítalo-argentino Franco Daniel Lombardi. "Se trata de una importante captura en la que participaron agentes antidrogas de Estados Unidos", dijo a The Associated Press el vocero de la policía, Leonel Sauceda.

Lombardi no tiene en Argentina cuentas ni tarjetas a su nombre, así como sociedades conformadas, pero, al parecer, le queda familia. Una mujer de 51 años que dialogó con este medio hoy por la mañana reunía todas las coincidencias: su mismo apellido, domicilio fiscal y actividad comercial declarada ante la AFIP. Domiciliada en Quilmes Oeste, negó tibiamente conocerlo.

