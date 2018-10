EEUU: ACUSAN A MUJER DE ASFIXIAR A SU HIJA DE SEIS MESES

Una madre en un suburbio de Nueva York ha sido acusada de estar drogada y causar la muerte de su hija de seis meses. Danielle Lefay, de 41 años y de Endicott, Nueva York, compareció ante los tribunales, acusada de homicidio no intencional y negligencia criminal. Según el expediente, Lefay estaba acostada, durmiendo al lado de la bebé, y al volcarse en la cama asfixió a la criatura en enero del 2015, según publica The Associated Press. Las autoridades dicen que Lefay había ingerido una combinación de drogas, algunas de prescripción médica y otras no, además de marihuana, antes de irse a dormir esa noche.El diario Press & Sun-Bulletin de Binghamton reportó que la bebé fue hallada inconsciente y llevada al hospital, donde fue pronunciada muerta. Una vez que la acusación fue entregada en la Corte del Condado de Broome en marzo, una orden de arresto fue emitida para Lefay, quien fue detenida el 15 de marzo. El viernes, Lefay fue procesada en una corte del condado y luego trasladada a la cárcel del condado. Lefay está detenida bajo fianza de 50 mil dólares. http://sipse.com/