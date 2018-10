FILTRAN DOCUMENTOS DE FIRMA PANAMEÑA QUE REVELAN PARAÍSOS FISCALES DE RICOS Y PODEROSOS

Una enorme filtración de documentos confidenciales ha revelado cómo personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.

Conexión con Rusia

Conexión con Islandia

"De forma intachable"

Once millones de documentos fueron filtrados de una de las compañías más reservadas del mundo,. Dichos documentos muestran cómo Mossack Fonseca ha ayudado a clientes a. La compañía dice quey que jamás ha sido acusada de actividades criminales. Los documentos muestran vínculos conacusados de saquear sus propios países. Estos documentos fueron obtenidos por el diario alemány compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). BBC Panorama, el programa investigativo de la BBC, se encuentra entre las 107 medios de comunicación en 78 países que han estado analizando los documentos. La BBC desconoce la identidad de la fuente que los proporcionó. Gerard Ryle, director del ICIJ, dijo que los documentos abarcaban los negocios del día a día de Mossack Fonseca en los últimos 40 años. "Pienso que la filtración va a convertirse probablemente en, debido al alcance de los documentos", afirmó Ryle. Los datos contienen información sobre compañías secretas extraterritoriales vinculadas con familiares y asociados del expresidente de Egipto Hosni Mubarak, el exlíder de Libia Muamar Gaddafi y el actual presidente de Siria, Bashar al Assad.Los documentos también revelan el supuesto, el cual fue llevado a cabo por un banco ruso y que involucró a colaboradores cercanos al presidente, Vladimir Putin. La operación fue realizada por el Banco Rossiya, que se encuentra sujeto a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea luego de que Rusia anexara Crimea. Los documentos. El dinero fue canalizado a través de bancas extraterritoriales, dos de las cuales oficialmente pertenecía a uno de los amigos cercanos del presidente ruso. El concertista de cheloy es el padrino de una de las hijas del presidente, María. En papel, Roldugin personalmente ha ganado cientos de millones de dólares en acuerdos sospechosos. Pero los documentos sobre las compañías de Roldugin indican que: "establecida principalmente para proteger la identidad y confidencialidad del verdadero dueño beneficiario de la compañía".Los datos sobre Mossack Fonseca también muestran cómo el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, teníaen los bancos de su país que fueron rescatados. Gunnlaugsson ha sido acusado deusando una firma extraterritorial discreta. Los documentos filtrados muestran que Gunnlaugsson y su esposa compraron la firma extraterritorial Wintris en 2007. Gunnlaugsson no declaró su vínculo con la compañía cuando ingresó al Parlamento en 2009. Ocho meses después,. El primer ministro de Islandia ahora. Él dice que no ha quebrado ninguna regla y que su esposa no se benefició financieramente por sus decisiones. Esta banca extraterritorial fue usada para invertir millones de dólares de dinero heredado, según un documento firmado en 2015 por la esposa de Gunnlaugsson, Anna Sigurlaug Pálsdóttir.Además de lo anterior, Mossack Fonsecaen efectivo sin revelar su identidad. Mossack Fonseca dice quepara asegurarse que las compañías que incorporan no son usadas para evasión de impuestos, lavado de dinero, financación de terrorismo u otros fines ilícitos. La compañía afirma quey que lamenta cualquier mal uso de sus servicios. "Por 40 años Mossack Fonsecaen nuestro país y otras jurisdicciones donde tenemos operaciones. Nuestra firma nunca ha sido acusada en conexión con actividades delictivas". "Si detectamos actividades sospechosas o malos comportamientos, informamos de forma rápida a las autoridades. De forma similar, cuando las autoridades nos contactan con evidencia de un posible mal comportamiento, siempre cooperamos de manera completa con ellos". Mossack Fonseca dice que las empresas extraterritoriales están disponibles a lo largo del mundo y que se utilizan para una variedad de. Tomado de: BBC Mundo