04, Abril, 2016 04, Abril, 2016 2:24 a.m. 2:24 a.m.

P.N DEPORTA A ESTADOS UNIDOS A HOMBRE QUE PASO PRÓFUGO CASI 20 AÑOS

Este sábado la Policía Nacional deportó a Robert Allen López, un estadounidense de 49 años que pasó prófugo casi 20 y que fue capturado por las autoridades nicas el pasado 14 de noviembre de 2015. Allen López, fue declarado culpable en Miami, Estados Unidos por un fraude de U$4.3 millones de dólares en perjuicio del programa de salud Medicare. Según publicaciones de El Nuevo Herald, creó empresas falsas a través de las cuales solicitó pagos de Medicare a nombre de pacientes por servicios que no eran necesarios o no se proveyeron. De acuerdo con Barry Golden, vocero del Servicio Federal de Alguaciles de Estados Unidos, quien fue citado por El Nuevo Herald, Allen López fue deportado porque ingresó a Nicaragua a pie y porque estaba ilegalmente aquí. López salió libre bajo fianza bajo la condición de que no dejara el área sin permiso. Sin embargo, en 1997 un jurado federal lo halló culpable de no presentarse a la sentencia. Ahora que fue deportado, se prevé que López se presente ante un juez federal mañana lunes. De acuerdo con Golden, tendrá que encontrarse en algún momento con el juez de distrito Lawrence King, quien era el que iba a sentenciarlo por el fraude a Medicare hace más de 20 años. El Nuevo Diario.