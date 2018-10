PANAMÁ PEDIRÁ AYUDA INTERNACIONAL PARA INVESTIGAR LOS "PANAMÁ PAPERS"

40 años de actividad

Mossack se defiende

140 políticos mundiales están vinculados con empresas inscritas en paraísos fiscales, según una filtración del denominado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Cautela en la Comisión Europea

El Ministerio Público panameño anunció ayer que pedirá ayuda internacional para el proceso penal que adelanta tras la filtración masiva de documentos que relacionan a una firma de abogados panameña en la creación de empresas "fantasmas" para que grandes fortunas evadan el fisco. La Fiscalía General señaló que en vista de la "complejidad y extensión sin precedentes de la información que ha sido expuesta a nivel internacional", aplicará todos los instrumentos y técnicas de investigación a su alcance, "a fin de agotar la investigación y exigir la responsabilidad penal correspondiente". Destacó que dará diligencia a "todos los requerimientos de cooperación internacional, utilizando también este instrumento de investigación, para obtener la información de otras jurisdicciones, que nos permitan cumplir con los objetivos legales del proceso". "Lo anterior, viene a reforzar el compromiso institucional del Ministerio Público (MP) en la lucha contra el blanqueo de capitales y sus efectos transnacionales, de acuerdo con el marco constitucional y legal de la República de Panamá", remarcó la entidad judicial. El MP reiteró ayer que lo descrito en las publicaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales sobre la filtración de los "Papeles de Panamá", será objeto de una investigación penal para comprobar si se cometió algún delito en el país y descubrir a los autores o partícipes. Varios medios internacionales agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) develaron el domingo reciente que personalidades de todo el mundo, entre ellas 12 jefes de Estado, contrataron los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para crear sociedades "offshore" y gestionar su patrimonio al margen del fisco.Los denominados "Papeles de Panamá", la mayor filtración periodística de la historia, incluyen 11.5 millones de documentos que cubren los más de 40 años de actividad de esta firma panameña, considerada una de las más importantes a nivel mundial en la creación de este tipo de empresas. Entre los afectados por la filtración se encuentran personalidades de diversa índole como los presidentes de Argentina, Ucrania e Islandia, el futbolista Lionel Messi, el cineasta Pedro Almodóvar y la hermana del rey Juan Carlos de España.Ramón Fonseca Mora, uno de los socios de Mossack Fonseca, con representación en 40 países, reiteró ayer que esta firma siempre ha actuado apegada a las leyes de las distintas jurisdicciones en la que opera. Fonseca Mora, ministro asesor de la Presidencia de Panamá que pidió una licencia por un año, dijo a la televisión local que la mayoría de las sociedades que constituye y luego vende Mossack Fonseca no son creadas en Panamá."Nadie va a ir a acusar a una firma que crea sociedades en Inglaterra de ser cómplice" de un eventual delito que cometa el que la compra, aseveró Fonseca Mora. Pero "cuando es Panamá, aunque hayamos constituido la sociedad en otro lado, se está acusando a Panamá", y eso "sucede porque (...) quieren, en cierto sentido, asociar a Panamá" con supuestos ilícitos lo que no es correcto, acotó Fonseca Mora. El domingo, el abogado dijo a Acan-Efe que el "99%" de sus clientes son intermediarios que revenden sus productos a clientes finales y que no pueden responsabilizarse por la actuación los terceros.La Comisión Europea (CE) afirmó ayer que no sabe si los “Papeles de Panamá”, que descubren cientos de presuntos casos de evasión fiscal a través de la creación de empresas en paraísos fiscales, afectarán a las investigaciones sobre evasiones en curso o si darán pie a la apertura de nuevas. “No tengo conocimiento, por el momento, sobre si estos documentos van a cambiar las investigaciones abiertas o llevar a la apertura de otras nuevas”, refirió la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en una comparecencia ante la Comisión Especial del Parlamento Europeo (PE) sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (TAXE2). “Es aún muy temprano, sabemos que los ‘papeles’ tratan sobre individuos y negocios que se organizan en paraísos fiscales. Pero esto no significa por el momento que haya ayudas de Estado involucradas. Puede que haya cuestiones fiscales, pero la paradoja es que quizás son legales, que no están bien, pero son legales”, añadió Vestager. En este sentido, indicó que si no se trata de casos de ventajas selectivas sino generalizados, no corresponde a su departamento de Competencia investigarlo. Tomado de: El Nuevo Diario