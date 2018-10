05, Abril, 2016 05, Abril, 2016 3:59 a.m. 3:59 a.m.

DONALD TRUMP REVELA COMO HARÁ QUE MÉXICO PAGUE POR UN MURO FRONTERIZO

Uno de las ideas más polémicas que propone Donald Trump si llega a la presidencia de los Estados Unidos es la construcción de un muro de de mil millas (unos 1.600 kilómetros) en la frontera con México. No sólo eso. Trump viene diciendo que iba hacer que México pague por la construcción de ese muro que estima tendrá un costo entre 5 y 10 mil millones de dólares. Pero hasta ahora, el precandidato republicano no explicaba cómo iba a hacer para que México pagase por esa construcción que intenta impedir el ingreso de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos. Hoy, Trump envió una carta a The Washington Post explicando cómo lo hará: amenazando con impedir el envío de las millonarias remesas que cada día mandan a sus familias en México los inmigrantes que viven del otro lado de la frontera. De acuerdo con un trabajo del think tank Diálogo Interamericano, los mexicanos que vive en los Estados Unidos enviaron el año pasado a su país 24.771 millones de dólares, lo que significa un 1,9% del Producto Interior Bruto (PIB) de México. En su estilo, Trump explicó que en el "en el día uno" de su eventual gobierno enviará un proyecto de ley para que las transferencias de dinero a través de agencias como Western Union (el sistema más utilizado) la puedan realizar sólo quiénes puedan demostrar residencia legal en los Estados Unidos. "El día dos, México protestará inmediatamente", anticipa Trump en su carta, porque significaría perder una "asistencia social de facto para las familias pobres" en ese país. "El día tres le diremos a México que si contribuye con el dinero para construir el muro, la administración Trump no promulgará la ley". "Es una decisión fácil para México. Hace un único pago de entre 5 y 10 mil millones de dólares para garantizarse que 24 mil millones de dólares continúen fluyendo a su país cada año", resume Trump. En la misma carta, Trump sugiere también que utilizaría como herramienta de negociación los aranceles para el intercambio comercial y el aumento de precio de las visas para el ingreso legal de los mexicanos por negocios o turismo o directamente la cancelación de muchas de ellas. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha dicho que la retórica antimexicana que viene utilizando Trump "lastima la relación" entre ambos países. Y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray aseguró que México "de ninguna manera" pagará por el muro. Tomado de: Infobae