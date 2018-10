06, Abril, 2016 06, Abril, 2016 4:24 a.m. 4:24 a.m.

NÚMERO DE ADULTOS DIABÉTICOS SE HA CUADRUPLICADO SEGÚN OMS

El número de adultos que padecen diabetes se ha cuadruplicado desde 1980 hasta unos 422 millones en el mundo, debido sobre todo a la obesidad, señala este miércoles el primer informe global de la OMS sobre esta enfermedad crónica. "La diabetes progresa. Ya no es una enfermedad que predomine en los países ricos; aumenta sin parar en todas partes, de forma más pronunciada en los países con ingresos intermedios", afirma la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, en el prólogo del informe. A escala mundial, la OMS estima que 422 millones de adultos sufrían diabetes en 2014, en comparación con los 108 millones de 1980. Esta enfermedad afecta al 8.5% de los adultos, es decir dos veces más que en 1980, debido al aumento de los factores de riesgo, como el sobrepeso y la obesidad. En 2012, la diabetes mató a 1,5 millones de personas en el mundo, a lo que hay que añadir 2,2 millones de fallecimientos causados por enfermedades relacionadas con ella, o sea un total de 3,7 millones. Más de la mitad de los diabéticos en el mundo vive en el sudeste asiático y en la región del Pacífico, donde los hábitos alimentarios han cambio mucho en los últimos años. En la región de las Américas, el porcentaje ha pasado de 5% en 1980 a 8.3% en 2014, es decir de 18 millones a 62. El estudio de la OMS denuncia las pérdidas económicas considerables provocadas por esta enfermedad, tanto para las personas afectadas como para los sistemas de sanidad. La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina (una hormona que regula el nivel de azúcar en la sangre), o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. Tomado de: El Nuevo Diario.