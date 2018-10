06, Abril, 2016 06, Abril, 2016 5:48 a.m. 5:48 a.m.

REGISTRAN ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA POR SUPUESTA AMENAZA DE BOMBA

El director de Comunicaciones Estratégicas y Relaciones Institucionales de la Asamblea Nacional de Venezuela,Oliver Blanco, informó de una presunta amenaza de bomba en la sede administrativa del Poder Legislativo. Se procedió a evacuar de forma preventiva el edificio ubicado en la esquina de Pajaritos. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y bomberos del Distrito Capital llegaron a la sede administrativa tras la amenaza de un supuesto artefacto explosivo en el edificio. Según difundió El Nacional, el diputado José Antonio España dijo que la alerta se produjo tras una llamada telefónica, no dio mayor información y pidió discreción para garantizar la protección de los trabajadores. "Que sepa quien hizo la llamada que no van a detener las actividades", sentenció el parlamentario. Blanco aseguró que "hay agentes violentos desde adentro y afuera que intentan atacar a la AN porque saben que es la única trinchera de la Venezuela democrática". Tomado de: Infobae