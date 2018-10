07, Abril, 2016 07, Abril, 2016 1:41 a.m. 1:41 a.m.

PANAMÁ CREARÁ COMITÉ PARA ANALIZAR LOS “PANAMÁ PAPERS”

None

A tres días de la publicación de los Panamá Pepers, una investigación periodística realizada a nivel mundial en la que se revelaron más de 11 millones de documentos sobre empresas y cuentas off shore muchas de ellas relacionadas al lavado de activos, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, informó que su Gobiernotomará medidas para hacer más clara todas las operaciones que se realizan en el país. En ese sentido, el mandatario indicó este miércoles que creará "un comité independiente de expertos" para que "evalúen prácticas vigentes y proponga la adopción de medidas para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales" del país. A su vez, resaltó que Panamá "compartirá con otros países del mundo" esas medidas que recomienden los expertos "nacionales y extranjeros". El escándalo involucra a decenas de importantes dirigentes políticos, entre ellos presidentes, como así también reconocidos hombres vinculados al mundo empresarial, el deporte y la cultura, entre otros. En una alocución nacional Varela reconoció que pese a "los pasos decisivos en favor de la transparencia y fortalecimiento" del sistema financiero y la plataforma de servicios de Panamá que ha dado su Gobierno, el país tiene que "seguir avanzando en la agenda de Estado" que se ha trazado para blindar sus instituciones. De todas formas intentó despegar a su país de la controversia y dijo que "los mal llamados papeles de Panamá no es un problema" de su nación "sino de muchos países cuyas estructuras son todavía vulnerables para ser utilizadas para actividades que no son para el bien común de los ciudadanos". "No vamos a permitir que esta situación mediática nos defina como país. Los Gobiernos serios y responsablesno negociamos la adopción de obligaciones internacionales a través de los medios de comunicaciónsino a través de la diplomacia, el diálogo serio, responsable y constructivo", añadió. También el mandatario instruyó a la canciller de su país, Isabel De Saint Malo de Alvarado, para que "contacte a países miembros del Foro Global y reitere ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)" la disposición de Panamá "a dialogar con respeto para alcanzar acuerdos que contribuyan al desarrollo económico de nuestros países". A raíz de la filtración masiva de los documentos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, dijo el lunes que Panamá "es el último gran reducto que sigue permitiendo la ocultación de fondos en paraísos fiscales", e instó al país a aplicar de inmediato los estándares internacionales de transparencia financiera. Tomado de: Infobae