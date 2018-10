07, Abril, 2016 07, Abril, 2016 3:41 a.m. 3:41 a.m.

NICOLÁS MADURO DECRETA NO LABORABLES LOS VIERNES DE ABRIL Y MAYO

La persistente crisis energética obligó al presidente Nicolás Maduro a tomar nuevas medidas para remediar el suministro, por lo que decretó como no laborables los viernes de abril y mayo. "Hago un llamado a todo el país. (Pido) su máxima colaboración para asumir este plan de 60 días", expresó este miércoles el líder chavista durante el programa televisivo Con el mazo dando, transmitido por la emisora estatal. Maduro culpa de la crisis al cambio climático y al fenómeno del Niño, que ocasionó grandes sequías en el país y calor extremo en varias zonas. Tras el experimento realizado en Semana Santa, que fue declarada no laborable en su totalidad, según el Gobierno, dio buenos resultados. "Así que vamos a tener fines de semana largos en los que tenemos que incrementar el aporte público, de la administración pública nacional, y todos los entes laborales del sector público que no afecten la actividad productiva, y en eso ya tenemos experiencia", agregó. Las nuevas medidas llegan luego de que el nivel del embalse que surte a la mayor hidroeléctrica de Venezuela se redujo a mínimos históricos la semana pasada. Los críticos del Gobierno afirman que el sistema eléctrico presenta interrupciones diarias por años de desinversión y atraso en el mantenimiento de plantas, y que esto ha contribuido a mermar el nivel de los embalses hidroeléctricos, que aportan 60 por ciento de la generación. Además, el presidente descartó un aumento inmediato de precios, pero resaltó que se van a discutir públicamente: "Yo creo que esto podemos superarlo sin la necesidad de un tarifazo o de un racionamiento", opinó. En tanto, el chavista también informó nuevas medidas para las industrias básicas. "Las de mayor consumo deben cumplir el horario especial de autogeneración y deben garantizar la reducción del 20% del consumo eléctrico por lo menos, y verificado día a día por los jefes militares y eléctricos de cada estado". Tomado de: Infobae