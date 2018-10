07, Abril, 2016 07, Abril, 2016 3:51 a.m. 3:51 a.m.

FISCAL FEDERAL IMPUTA A MAURICIO MACRI POR CASO DE LOS PANAMÁ PAPERS

Cuando el gobierno nacional pensaba que había pasado el vendaval de #PanamaPapers, el fiscal federal Federico Delgado decidió darle un impulso a un expediente judicial para investigar la responsabilidad de Mauricio Macri en el escándalo de las filtraciones. Así surge del dictamen al que accedió Infobae, donde el representante del Ministerio Público concluyó que hay elementos para que se abra la pesquisa y determinar si el jefe de Estado cometió un delito. "La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada", analizó Delgado. Ahora será el juez Sebastián Casanello quien deberá definir si avanza con la investigación. Es el mismo magistrado que entiende en la causa de lavado de dinero contra el empresario ligado al kirchnerismo Lázaro Báez. El nombre del presidente de la Argentina apareció entre los empresarios y políticos que montaron compañíasoffshore en paraísos fiscales, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre ellos los argentinos Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Mariel Fitz Patrick. El Poder Ejecutivo difundió un comunicado de prensa en el que defendió la legalidad de la maniobra y aseguró que el jefe de Estado no tenía la obligación de declarar ante las autoridades fiscales su participación porque no había obtenido dividendos de la operación. Ahora la Justicia determinará si la interpretación oficial es la adecuada o si se violó alguna norma. Delgado aseguró, además, que la Justicia deberá determinar "la vida social" de las empresas mencionadas por la denuncia presentada por el diputado nacional Norman Darío Martínez, a fin de comprobar si se infringió algún "tipo penal" y, en ese caso, si Macri "tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento". El Presidente se refirió al tema en una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó más detalles en una conferencia de prensa. Si bien Delgado reconoció que ya hubo "aclaraciones públicas" sobre las filtraciones, precisó que "el trabajo judicial es determinado". A efectos de cumplir con la pesquisa, Delgado sugirió que se soliciten copias de la investigación periodística y las declaraciones juradas de Macri en la AFIP. Asimismo, pidió un informe detallado de Alberto Abad sobre la "dinámica tributaria" y qué sujetos están obligados a declarar sus participaciones en compañías offshore. El Presidente viajó esta mañana a Misiones para cumplir con su agenda oficial. Si bien no se refirió al tema, sus allegados le restaron importancia a la imputación: "Nos parece el trámite lógico de la apertura de una causa, es buena oportunidad para ratificar que no cometió delito alguno". Tomado de: Infobae