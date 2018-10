07, Abril, 2016 07, Abril, 2016 10:09 a.m. 10:09 a.m.

NICOLAS MADURO PLANEA RECORTAR EL PERÍODO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves 07 de abril que evaluará la posibilidad de acortar el mandato de los legisladores del Parlamento de su país, controlado por sus opositores, a solo dos meses, si fuera necesario para “despejar” el camino. “Si yo veo que es la posibilidad de despejar los caminos del golpismo y de la utilización de la Asamblea Nacional yo mismo activaría (ese mecanismo) si el pueblo me acompaña, se los prometo”, dijo Maduro ante miles de partidarios en el palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, durante un acto en rechazo a la ley de amnistía aprobada por el Parlamento. La aseveración de Maduro se hizo a propósito de la propuesta que había hecho minutos antes allí mismo el abogado constitucionalista Hermánn Escarrá, que aseguró que el primer mandatario puede acortar a 60 días el periodo de sus opositores al frente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento). “El presidente Maduro en Consejo de Ministros puede presentar una enmienda sin pasar por la AN y esa enmienda solo requiere un artículo, no requiere más, es más, ya está redactada, el artículo único de esa enmienda debe decir: Se reduce a 60 días el período constitucional de los integrantes de la actual AN”, dijo Escarrá. El mandatario consideró evaluar la medida luego de que el Parlamento venezolano aprobara, con el voto de los opositores, una ley de amnistía para liberar a los opositores que están en prisión, la mayoría de ellos acusados de promover la violencia en las protestas antigubernamentales de 2014 y algunos de “conspirar” contra él. Desde que la oposición tomó el poder del Legislativo, en enero pasado, luego de una arrolladora victoria electoral, se han impulsado otras iniciativas que también han provocado la protesta del oficialismo. Entre ellas, la ley del Banco Central, aprobada por la AN pero rechazada por Maduro y declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, y una ley para entregar la propiedad de las viviendas subsidiadas, aprobada hoy por los legisladores, pero que Maduro ha adelantado que no será aprobada. Maduro aseguró que, en el caso de la ley de amnistía, esta jamás sería promulgada ya que, aseguró, es “inconstitucional” y promueve la “impunidad” porque dejaría en libertad a los responsables de las víctimas de la violencia de las protestas antigubernamentales. Asimismo anunció la creación de una “comisión de la verdad” sobre las víctimas de los sucesos de 2014, encabezada por su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz; la fiscal general, Luisa Ortega; Escarrá, y a la que, dijo, se sumará el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper. Tomado de: EFE