08, Abril, 2016 08, Abril, 2016 4:04 a.m. 4:04 a.m.

LIBERAN A FOTÓGRAFO NORTEAMERICANO SECUESTRADO EN SIRIA

Según la ficha del FBI que lo reportaba como persona extraviada, Kevin Patrick Dawes nació el 27 de agosto de 1982 en Renton, Washington. En septiembre de 2012 llegó a Siria a través de Turquía buscando desempeñarse como fotógrafo freelance. El último contacto con Dawes fue en octubre de ese mismo año. El FBI indica que se trata de una persona de rasgos asiáticos. En una de las imágenes publicadas, que data del año de su desaparición, aparece con un casco militar. La primicia la dio The Washington Post en su sitio web, donde indica que la liberación se produjo "después de muchos meses de negociaciones", citando a fuentes del Ejército que pidieron no ser identificadas. En las últimas semanas habían conseguido avances como hablar con su familia y recibir correspondencia, lo que indicaba que el régimen de Bashar Al Assad estaba en camino a liberarlo. El caso Dawes no tenía mucha atención periodística, pero con su puesta en libertad trae a la superficie la detención de Austin Tice -ex marine norteamericano-, nunca reconocida por el gobierno de Damasco. Tomado de: Infobae