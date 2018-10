08, Abril, 2016 08, Abril, 2016 4:19 a.m. 4:19 a.m.

CHOQUE DE TRENES EN COSTA RICA DEJA AL MENOS 50 HERIDOS

None

Al menos 50 personas resultaron heridas hoy en un choque frontal de trenes de pasajeros en Costa Rica, cuyas causas serán investigadas por las autoridades, informaron fuentes oficiales. La Cruz Roja informó que más de 15 unidades de rescate se trasladaron al sitio para atender el accidente, en el que dos trenes chocaron de frente en el sector de Pavas, en el oeste de la capital costarricense. La Cruz Roja y el cuerpo de bomberos reportan unas 50 personas heridas que fueron trasladadas a centros médicos de San José, pues presentan diversos golpes. Por el momento no se registran personas fallecidas. Al menos cinco de los heridos fueron trasladados en condición delicada a los hospitales. Las causas del accidente, ocurrido a eso de las 6.30 hora local (12.30 GMT), serán investigadas por las autoridades respectivas. Uno de los trenes realizaba la ruta de oeste a este de San José y el otro en viceversa por la misma línea. El presidente del estatal Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), encargado del servicio, Guillermo Santana, dijo a los periodistas que todo hace indicar que el accidente fue causado por un "error humano" en la comunicación, aunque aclaró que se debe realizar una investigación porque es una situación "muy seria". "Todo apunta a un error humano. No vamos a escatimar recursos y esfuerzos para esclarecer esto. La carencia de comunicación por radio echa a perder todo el control que tenemos del servicio", declaró Santana. El servicio solo cuenta con una línea férrea por lo que existen cruces ferroviarios para que uno de los trenes cambie de vía momentáneamente mientras que la otra maquina continúe su ruta. La hipótesis más fuerte de las autoridades indica que este cambio de vías no se llevó a cabo hoy, aparentemente por falta de comunicación entre los maquinistas, lo que habría originado el accidente. Santana comentó que un choque de dos trenes "es una situación absolutamente inusual que se debe tratar con mucho cuidado" y afirmó que se aplicarán las sanciones respectivas a los responsables. El presidente del Incofer aseguró que el sistema de GPS no falló y que las unidades no venían con exceso de pasajeros. Santana hizo un llamado a los diputados para que aprueben la Ley de Fortalecimiento del Incofer, que se encuentra estancada desde hace dos años. "La ciudad necesita un sistema más ágil, rápido y con más dispositivos de seguridad. Hemos insistido hasta la saciedad para que se apruebe la Ley de Fortalecimiento del Incofer". Los accidentes de los trenes de pasajeros con vehículos y peatones en San José son frecuentes debido a la deficiente señalización y la ausencia de semáforos y dispositivos de seguridad. Los trenes circulan en San José en medio de las carreteras y muchas veces la única señal de su paso es el sonido del pito. Tomado de: El Nuevo Diario. *Foto Referencial