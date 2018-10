PANAMA VOLVIO A LA LISTA DE PAISES DE PARAISOS FISCALES

8:40 a.m.

Francia anunció este viernes que volvió a colocar a Panamá en la lista de paraísos fiscales tras las revelaciones de los llamados "Panama Papers", argumentando que ese país no ha transmitido toda la información necesaria para la aplicación de la legislación. Mediante un decreto, el ministro de Finanzas, Michel Sapin, y el secretario de Estado de Presupuesto, Christian Eckert, "agregaron a Panamá a la lista de 2016 de Estados y territorios no cooperativos", indicó en un comunicado el ministerio de Finanzas. Este viernes, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo en un comunicado que se comprometió con Francia a cooperar contra el blanqueo de capitales. Valera expresó al presidente francés, François Hollande, en una conversación telefónica, "el compromiso de la República de Panamá de continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos", informó la presidencia del país latinoamericano. El presidente francés había expresado tras la cita telefónica que en la conversación animó "firmemente" a Panamá a "responder a las demandas de información de las autoridades fiscales francesas". En la conversación, Hollande también explicó al presidente panameño "las razones que justificaron que Panamá fuera colocado de vuelta en la lista de Estados y territorios no cooperativos" en materia fiscal. Francia había retirado a Panamá de la lista en 2012, tras la firma de un acuerdo con las autoridades panameñas en materia de evasión fiscal. END