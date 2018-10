BERNIE SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN “FANÁTICO DE BERNI”

Muchos analistas llegaron hace años a la conclusión de que la respuesta a ambas preguntas era que no. Los préstamos rapaces fueron obra en gran medida de instituciones no pertenecientes a Wall Street y más pequeñas, como Countrywide Financial; la crisis en sí no tuvo su origen en los grandes bancos, sino en “bancos en la sombra” como Lehman Brothers, que no eran necesariamente tan grandes. Y la reforma financiera que el presidente Obama aprobó en 2010 ha supuesto un intento real de combatir esos problemas. Se podría y se debería dotarla de más envergadura, pero aporrear la mesa quejándose de los grandes bancos no es lo que hace falta.