ENCUENTRAN OBRA DE SHAKESPEARE EN ESCOCIA

Un nuevo ejemplar del llamado First Folio de William Shakespeare, el primer libro que reunió las 36 obras del escritor, fue descubierto en una isla escocesa, anunció este viernes la Universidad de Oxford en un comunicado.

El First Folio, publicado en 1623, fue autentificado por Emma Smith, profesora de estudios shakesperianos de la universidad de Oxford, convirtiendo al libro en uno de los más valiosos del mundo.

