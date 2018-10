11, Abril, 2016 11, Abril, 2016 2:53 a.m. 2:53 a.m.

JOHN KERRY ESCRIBIÓ EMOTIVO MENSAJE EN EL MEMORIAL DE HIROSHIMA

None

En el marco de su visita a Japón para la reunión del G-7, el secretario de Estado norteamericano John Kerry visitó uno de los lugares más icónicos de ese país, el Memorial de Hiroshima. Allí, el alto funcionario de Barack Obama escribió un sentido mensaje en el libro de visitas del monumento, donde se recuerda a las más de 160 mil víctimas que perdieron la vida el 6 de agosto de 1945. Kerry rindió tributo a las víctimas y se sintió conmovido por el impactante memorial. "Todo el mundo debería ver y sentir el poder de este monumento. Es un firme, duro e irresistible recuerdo no sólo de nuestra obligación para terminar con la amenaza nuclear, sino para redirigir todo nuestros esfuerzos para finalizar las guerras. La guerra debería ser el último resorte, no la primera opción. Este monumento nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para cambiar el mundo, para encontrar la paz y construir el futuro tan anhelado por los ciudadanos de todo el mundo". La presencia de Kerry en el monumento representó la visita más importante a ese lugar desde que hace casi 71 años los Estados Unidos lanzaran una bomba atómica en esa ciudad japonesa en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se negaba a reconocer la derrota del Eje. Kerry se encuentra en Japón en el marco de la cumbre del G-7, donde ayer domingo abrió las conversaciones con líderes mundiales para cesar la producción de armas nucleares y prevenir su utilización. En esa línea, el secretario de Estado norteamericano le indicó al canciller japonés Fumio Kishida que mientras "se visita y se honra a aquellos que murieron, este viaje no es acerca del pasado, sino del presente". Tomado de: Infobae