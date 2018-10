HERMANO DE KEIKO FUJIMORI PODRÍA PRESIDIR EL CONGRESO

El partido fujimorista Fuerza Popular ocupará más de la mitad de 130 escaños en el próximo Congreso peruano, con lo que será la primera fuerza legislativa, según los primeros sondeos a pie de urna divulgados tras los comicios generales de este domingo en Perú. Según el conteo rápido de actas de la consultora Ipsos, la bancada de Keiko Fujimori obtendría 68 curules; la seguiría el frente centroderechista Peruanos Por el Kambio, con 25 escaños; 22 del izquierdista Frente Amplio, 11 del populista Alianza para el Progreso, 6 del centrista Acción Popular y otros 6 de Alianza Popular. La empresa privada CPI señaló que el congresista más votado fueEn 2011, fue elegido por primera vez con casi 400.000 votos. Le seguirán la fujimorista Cecilia Chacón (condenada por enriquecimiento ilícito, pero absuelta por un recurso de nulidad), la derechista Mercedes Aráoz, el aprista Mauricio Mulder y la fujimorista Yeni Vilcatoma. Según la tradición, el congresista más votado del partido ganador preside la Junta de Instalación del Congreso, y es el encargado de transmitir la banda entre el mandatario saliente y el entrante. Por lo tanto, en caso de una victoria en el ballotage de Keiko Fujimori, quien obtuvo casi el 40% de los votos en la primera vuelta,Ipsos también indicó que entre los partidos que no pasaron la valla electoral de 5% de votación que exige la ley para evitar la cancelación de su inscripción, está Perú Posible, del ex presidente Alejandro Toledo , que recibió 1,4% de votación, según los sondeos. Además, perderían la inscripción Democracia Directa, de Gregorio Santos (quien hizo campaña desde prisión), con el 3,8%; además del Frente Esperanza, del ex legislador Fernando Olivera; Progresando Perú, del candidato Miguel Hilario; y el Partido Orden, del ex legislador Ántero Flores Aráoz. Tomado de: Infobae