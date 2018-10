11, Abril, 2016 11, Abril, 2016 9:20 a.m. 9:20 a.m.

TERRORISTAS DE BRUSELAS PLANEABAN ATACAR PARÍS DURANTE EUROCOPA

Los terroristas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) que llevaron a cabo los ataques de Bruselas tenían como próximo objetivo atentar durante la Eurocopa de fútbol, que se disputará en París en el mes de junio. Esa información se desprende de las propias declaraciones de uno de los yihadistas detenidos en las redadasde la Policía belga tras los múltiples atentados, según el diario Libération. El plan fue develado por Mohamed Abrini, uno de los terroristas implicados tanto en los ataques de París del pasado 13 de noviembre como en los de Bruselas, perpetrados el pasado 22 de marzo. El yihadista fue apresado el viernes pasado y en las últimas horas aportó esta importante información. Las autoridades tenían datos de que ISIS planeaba atentar contra Francia, pero ahora se conoce que el objetivo concreto era la Eurocopa. Una fuente policial francesa, citada por Libération, aseguró que no considera sorprendente el plan de los yihadistas de atacar durante una de las competiciones europeas más importantes. Abrini es el tercer terrorista grabado por las cámaras de vigilancia del aeropuerto de Bruselas, el único que no detonó su explosivo. Las autoridades belgas confiscaron un ordenador cerca de donde salieron los terroristas antes de cometer el atentado y en él encontraron registros sonoros que prueban que los yihadistas estaban en contacto con Siria, de donde recibían órdenes. En esos documentos se habla de un atentado en el barrio financiero de París, La Défense, así como en una asociación católica ultraconservadora, pero el periódico francés señala que esos planes "no fueron considerados prioritarios". Sin embargo, las declaraciones de Abrini muestran que la Eurocopa era su objetivo y que el avance de la investigación en Bélgica les hizo cambiar de planes e improvisar un atentado en Bruselas. Además de haber sido filmado en el aeropuerto de la capital belga, los investigadores tienen pruebas de queAbrini también participó en los atentados de París, que les costaron la vida a 130 personas. En concreto, se lo vio acompañado de Salah Abdeslam, uno de los terroristas sobrevivientes de los ataques en la capital francesa, en una gasolinera del norte de Francia el 11 de noviembre. Además, sus huellas y trazas de ADN han sido encontradas en uno de los coches que sirvieron a los terroristas de París. Tomado de: Infobae