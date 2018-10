11, Abril, 2016 11, Abril, 2016 9:25 a.m. 9:25 a.m.

2 HIJOS DE DONALD TRUMP NO PODRÁN VOTAR EN PRIMARIAS DE NUEVA YORK

None

Dos hijos del candidato a la investidura republicana para la Casa Blanca no se inscribieron a tiempo en las listas del Partido Republicano y no podrán votar en la primaria del estado de Nueva York la próxima semana. Ivanka, de 34 años, y Eric, de 32, "no conocían las reglas" que rigen la inscripción en las listas electorales del partido, explicó el lunes Trump al canal de noticias Fox News. "Están muy molestos", agregó, e ironizó sobre el hecho de que como consecuencia de esta falta no tendrían "más paga semanal". "No es un problema. Yo lo entiendo", aseguró. "Creo que tendrían que haberse inscripto hace un año y no lo hicieron". La fecha límite para afiliarse a un partido, demócrata o republicano, era el 9 de octubre de 2015 en el estado de Nueva York (noreste). La primaria está prevista para el 19 de abril. Ivanka acompañó con frecuencia a su padre durante sus viajes de campaña, hasta que tuvo a su tercer hijo a fines de marzo. Apenas una semana después del parto, apareció nuevamente en una reunión pública en Long Island. Eric también ha estado involucrado en la campaña, así como el hijo mayor del precandidato, Donald Trump Jr., de 38 años. Donald Trump tiene cinco hijos, cuatro de ellos mayores de edad. Tomado de: Infobae