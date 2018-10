"THE BOSS" SUPERA A "'BATMAN VS SUPERMAN"

En su tercer fin de semana en cines, "Batman vs Superman: El origen de la justicia" ("Batman v Superman: Dawn of Justice") fue retirada del primer puesto por venta de boletos por "The Boss". La comedia de Universal, protagonizada por McCarthy como una multimillonaria a la que le congelan sus cuentas debutó con 23,5 millones mientras que la historia de superhéroes de Warner Bros. sumó 23,3 millones para quedarse en segundo lugar.