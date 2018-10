11, Abril, 2016 11, Abril, 2016 1:17 p.m. 1:17 p.m.

MEDICOS VENEZOLANOS DENUNCIAN ESCASEZ DE MEDICAMENTOS

El gremio médico de Venezuela denunció este lunes 11 de abril un “holocausto de la salud” debido a la escasez de medicinas e insumos hospitalarios, por lo que convocaron a una protesta en Caracas para el próximo miércoles. “Hemos tomado la decisión de realizar actividades de calle este miércoles 13, con motivo de la gran crisis de salud que existe en Venezuela por la ausencia de medicamentos, (...) que es un holocausto de la salud”, dijo a periodistas Douglas León, presidente de la Federación Médica Venezolana. El gremio llamó a manifestar en Caracas porque “se nos está muriendo la gente de mengua”, añadió. Según León, “da terror trabajar en los hospitales” venezolanos pues registran “más de 95% de escasez de medicamentos”, mientras que en “los anaqueles de las farmacias” el desabastecimiento es de un 85%. León aseguró que la organización no gubernamental Farmacéuticos Sin Fronteras recolecta “millones de medicinas” para enviarlas a Venezuela, pero sostuvo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se niega a recibir productos donados por organismos internacionales. El gobierno informó la semana pasada que distribuyó 18,7 millones de medicamentos y firmó un convenio de cooperación con Cuba para importar una cantidad que no detalló. La importación es “solo para beneficio de los que triangulan o comercializan con la salud que son los cubanos”, cuestionó León, indicando que algunas medicinas en realidad son producidas en India y su calidad “no está probada”. Aunque el gobierno habilitó una línea telefónica para mejorar la distribución de medicamentos en febrero pasado, León sostuvo que no es suficiente para afrontar la “crisis de salud”. Maduro, enfrentado a una aguda crisis económica agravada por la caída del ingreso petrolero, reconoció que este servicio fue “infiltrado” por una “mafia” que estaría revendiendo las medicinas importadas por el Estado con sobreprecio. Por su parte, el defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, recomendó al gobierno facilitar el acceso a medicamentos al presentar su informe de gestión anual ante el Parlamento el martes pasado. elcomercio.com/