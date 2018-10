12, Abril, 2016 12, Abril, 2016 12:43 p.m. 12:43 p.m.

BRASIL: MIL 113 CASOS DE MICROCEFALIA ASOCIADOS AL ZIKA

El número de casos de microcefalia en recién nacidos asociados al virus del Zika subió de 944 a 1.113 en las últimas dos semanas en Brasil, informó hoy el Ministerio de Salud. De acuerdo con el último boletín epidemiológico, hasta el 9 de abril pasado se ha confirmado en 189 casos la relación entre la microcefalia y el zika, mientras que en los restantes el vínculo entre la enfermedad y el virus todavía no ha sido completamente corroborado. No obstante, el Ministerio de Salud aseguró que "hubo infección por el zika en la mayoría de las madres que tuvieron bebés con diagnóstico final de microcefalia". Los 1.113 casos confirmados con sospecha de esta enfermedad neurológica fueron detectados en 23 de los 27 estados del país. En su pasado informe, la cartera había reportado por primera vez casos sospechosos de microcefalia asociada al zika en todo el territorio brasileño, pero las notificaciones recogidas en los estados norteños de Roraima y Tocantins, el sureño Santa Catarina y Sao Paulo (sureste) fueron finalmente descartadas. Desde el pasado octubre, fueron notificados 7.015 casos sospechosos de microcefalia en el país, de los cuales 2.066 fueron descartados y otros 3.836 continúan en investigación, a los que se suman los 1.113 que se sospecha que están asociados al zika. También fueron registradas 50 muertes por microcefalia, mientras que otras 155 están todavía siendo investigadas. Los nuevos datos fueron publicados un día después de que un grupo de científicos brasileños divulgara un estudio que constata la relación entre el zika y los casos de microcefalia en recién nacidos. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no garantiza que haya una nexo directo entre la malformación congénita y el virus porque considera que todavía no existe una comprobación científica, aunque la directora general del organismo, Margaret Chan, sí ha admitido que "las evidencias circunstanciales son abrumadoras". El alarmante aumento de casos de microcefalia en Brasil llevó al Gobierno a decretar el pasado noviembre el estado de emergencia sanitaria y a lanzar una amplia campaña de concienciación y de combate a los criadores del mosquito transmisor, el Aedes aegypti, que porta también el dengue y el chikunguña. END