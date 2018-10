13, Abril, 2016 13, Abril, 2016 3:37 a.m. 3:37 a.m.

PERIODISTA VENEZOLANA ES DESPEDIDA POR INVESTIGAR LOS PANAMÁ PAPERS

None

El Grupo Últimas Noticias (GUN) despidió a la periodista Ahiana Figueroa por haber participado en la investigación periodística denominada Panamá Papers, la filtración de documentos de la firma de abogadosMossack Fonseca que reveló el ocultamiento de empresas, activos y evasión tributaria por parte de distintos líderes mundiales y empresarios. La información la dio a conocer el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) venezolano. "Figueroa, que forma parte del grupo de profesionales venezolanos que participan de la investigación, trabajaba en el GUN desde hace más de 6 años y, violentando su fuero profesional, así como la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, fue despedida por la gerencia de la empresa editorial cuyos accionistas se desconocen, pero que mantiene una línea editorial favorable al Gobierno de Nicolás Maduro", reza la nota de prensa. Figueroa publicó la nota titulada "Gonzalo Tirado: un plan para esconder el dinero que captó como banquero", luego de profundizar en los hallazgos encontrados en los documentos filtrados. El SNTP denunció la arbitrariedad e ilegalidad de la medida ejecutada por Últimas Noticias contra Figueroa y exhortó a los organismos nacionales e internacionales garantes del derecho al trabajo y a la libertad de expresión, a rechazar el hecho que se suma al ya sistemático atropello contra los profesionales de la prensa en Venezuela. "No había motivo para mi despido. Por supuesto estoy en una situación muy triste, pero es una prueba más de que el medio tiene algunos intereses que nosotros desconocemos y que atenta otra vez contra la libertad de expresión, contra el periodismo y contra una investigación que no miente", dijo Figueroa al periódico El Nacional. La periodista contó que, desde que salió su nombre entre los comunicadores que colaboraron en la investigación, hubo cierta molestia por parte del jefe editor de Últimas Noticias, Héctor Dávila. Dávila le pidió a recursos humanos que evaluara la situación y que determinara qué ocurre cuando un periodista trabaja para otro medio. Por este hecho, el editor pidió que se procesara el despido de Ahiana Figueroa de inmediato. En su defensa, Figueroa explicó que esta causa no debería ser motivo de despido. "En anteriores casos, cuando estaba la administración de Miguel Ángel Capriles Ayala, lo que ocurría era que se amonestaba al periodista para que no volviera a incurrir en esa falta". "Los periodistas hacemos ´tigres´ y en el periódico hay muchos que hacen trabajos para revistas u otros medios (...) No pensé que eso iba a pasar a mayores", comentó. Tomado de: Infobae