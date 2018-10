13, Abril, 2016 13, Abril, 2016 5:48 a.m. 5:48 a.m.

KEYKO FUJIMORI CRITICÓ A MARIO VARGAS LLOSA Y AL PRESIDENTE HUMALA

La candidata presidencial Keiko Fujimori rechazó las críticas del Nobel Mario Vargas Llosa a la votación que tuvo en los comicios peruanos del domingo pasado y le pidió al presidente de Perú, Ollanta Humala, que trabaje porque "le quedan pocos meses" en el Gobierno. Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular, presidió un mitin ante cientos de sus seguidores en el distrito limeño del Rímac, cuando se ha confirmado que deberá disputar una segunda vuelta electoral el próximo 5 de junio frente al ex ministro Pedro Pablo Kuczynski. La candidata recibió un 39,82% de los votos, seguida de Kuczynski, con un 21%, tras escrutar el 97,35% de las actas electorales, informó este martes la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En declaraciones a los periodistas, la hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) rechazó las críticas de Vargas Llosa a la alta votación que obtuvo el domingo y dijo que se deben a que no conoce la realidad de su país. Vargas Llosa consideró este lunes en Washington que si Keiko Fujimori llega a la Presidencia de Perú "la dictadura será legitimada", en referencia al Gobierno de su padre, quien cumple una sentencia a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción. "Lamento que no conozca la realidad, el trabajo partidario que se ha venido haciendo en Fuerza Popular.Lamento que él, de manera indirecta, desacredite la votación del 40 por ciento de personas, en todo caso le daría una recomendación: quizás él podría escribir más adelante una novela sobre las agendas", dijo Keiko al respecto. La candidata aludió, de esa manera, a las agendas de la primera dama, Nadine Heredia, que están siendo investigadas por la Fiscalía por supuestamente contener información contable sobre las finanzas de las campañas electorales de 2006 y de 2011 del actual presidente Humala. Sobre el presidente, Keiko dijo que "no le preocupa que hayan muerto 11 personas" en un ataque cometido por remanentes de Sendero Luminoso el sábado pasado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Después de que Keiko asegurara el sábado que el Gobierno permitió estos ataques, Humala dijo el lunes que "es irresponsable tratar de politizar o captar réditos electorales criticando a las Fuerzas Armadas y mintiendo al decir que se ha permitido un retroceso en la lucha contra el terrorismo". Fujimori respondió, al respecto, que tiene "derecho a llamarle la atención" a Humala porque así como no se hizo nada contra la delincuencia, exigen que haya un pare a los terroristas. "Quiero decirle al presidente que le quedan pocos meses, y que ejerza su función... que se ponga a trabajar aunque sea en estos meses que le quedan", dijo, en referencia al término de su mandato, el próximo 28 de julio. La candidata también sostuvo que a pesar de la mayoría que tendrá el fujimorismo en el Congreso, "para Fuerza Popular es importante lograr ser gobierno para devolver tranquilidad en el Perú, para trabajar activamente recorriendo nuestro país". Anunció, además, que buscará crear "consensos, tender puentes con otros partidos políticos" para la segunda vuelta electoral. Tomado de: Infobae