14, Abril, 2016

DILMA ROUSSEFF A 10 VOTOS DEL IMPEACHMENT

La preocupación en el Gobierno y entre los partidarios del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) es total. Las últimas encuestas previas a la votación de los diputados arrojan números alarmantes para ellos: 332 parlamentarios estarían dispuestos a votar a favor del juicio político contra Dilma Rousseff y, para aprobar el trámite, se necesitan 342 sufragios. Esa diferencia de 10 votos angustia a Dilma, Lula y compañía. El diario Estadao da cuenta de que en estos momentos 332 diputados votarían a favor del impeachment,124 lo harían en contra, 25 están indecisos y 32 no respondieron. Este número, sin embargo, aún no es suficiente para aprobar el proceso que decidirá el futuro de la mandataria. Según Folha de San Pablo, hay 308 congresistas a favor del proceso, 117 en contra y 30 que no se han definido. El resto no respondió. Por su parte, O Globo publicó que 329 diputados estarían dispuestos a apoyar el juicio político, 113 apoyarían a la mandataria y 71 no opinaron. Tras la aprobación en la comisión especial, el lunes previo, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de al menos dos tercios (los 342 votos mencionados). Si los diputados deciden proseguir, la acusación pasará al pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político. En ese último caso, la mandataria deberá separarse del cargo hasta que concluya el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegara a la destitución. Cómo sigue el proceso que podría terminar en el juicio político contra Rousseff - Cámara de Diputados: el pleno de la Cámara de Diputados empezará el viernes a debatir el juicio político. La votación será el domingo. - Votación: se necesitan dos tercios de la Cámara para que el juicio político sea aprobado. - Senadores: una vez aprobado en Diputados, pasa al Senado, que puede tomarse hasta 10 días para someterlo a votación. - Votación: con mayoría simple de los senadores, se iniciará el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff por mentir sobre el déficit. - Juicio: si se aprueba, Dilma Rousseff será apartada del cargo durante 180 días mientras el Senado lleva adelante el juicio. - Veredicto: una vez terminado el proceso de juicio, se necesitan dos tercios del Senado para que la presidente sea destituida. Tomado de: Infobae