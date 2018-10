ESTADOS UNIDOS ADVIERTE SOBRE EL NUEVO PODERÍO DEL EJÉRCITO RUSO

El teniente general Herbert McMaster es uno de los líderes intelectuales del Ejército de Estados Unidos (US Army) y un oficial condecorado por su gran trayectoria militar. Una década atrás, McMaster tuvo que luchar al interior del Pentágono por un nuevo concepto a la hora de enfrentar la amenaza de los terroristas islámicos y los insurgentes en Afganistán, Irak y otros lugares de la región. Pero ahora su misión es "nueva": Moscú.

El teniente general Herbert McMaster es uno de los líderes intelectuales del Ejército de Estados Unidos (US Army) y un oficial condecorado por su gran trayectoria militar. Una década atrás, McMaster tuvo que luchar al interior del Pentágono por un nuevo concepto a la hora de enfrentar la amenaza de los terroristas islámicos y los insurgentes en Afganistán, Irak y otros lugares de la región. Pero ahora su misión es "nueva": Moscú.

El teniente general Herbert McMaster es uno de los líderes intelectuales del Ejército de Estados Unidos (US Army) y un oficial condecorado por su gran trayectoria militar. Una década atrás, McMaster tuvo que luchar al interior del Pentágono por un nuevo concepto a la hora de enfrentar la amenaza de los terroristas islámicos y los insurgentes en Afganistán, Irak y otros lugares de la región. Pero ahora su misión es "nueva": Moscú.

Un artículo publicado por el reconocido medio norteamericano Politico.com asegura que el teniente general de la US Army sigue con detalle los avances de Rusia y sus incursiones cuasisecretas en Ucrania como un síntoma del despertar de una nueva generación militar que preocupa a las autoridades norteamericanas.

Un artículo publicado por el reconocido medio norteamericano Politico.com asegura que el teniente general de la US Army sigue con detalle los avances de Rusia y sus incursiones cuasisecretas en Ucrania como un síntoma del despertar de una nueva generación militar que preocupa a las autoridades norteamericanas.

Un artículo publicado por el reconocido medio norteamericano Politico.com asegura que el teniente general de la US Army sigue con detalle los avances de Rusia y sus incursiones cuasisecretas en Ucrania como un síntoma del despertar de una nueva generación militar que preocupa a las autoridades norteamericanas.

"En Ucrania, por ejemplo, la combinación de sistemas aéreos no tripulados, ciberataques y una avanzada ofensiva en guerra electrónica expuso sus altas capacidades y sofisticación tecnológica".

"En Ucrania, por ejemplo, la combinación de sistemas aéreos no tripulados, ciberataques y una avanzada ofensiva en guerra electrónica expuso sus altas capacidades y sofisticación tecnológica".

"En Ucrania, por ejemplo, la combinación de sistemas aéreos no tripulados, ciberataques y una avanzada ofensiva en guerra electrónica expuso sus altas capacidades y sofisticación tecnológica".

La muestras de poder militar del país comandando por Vladimir Putin no terminan en los conflictos en Medio Oriente y Europa del Este; días atrás dos aviones caza rusos y un helicóptero militar sobrevolaron sin autorización, a pesar de las advertencias por radio, en un claro acto de provocación, un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos (US Navy) en el mar Báltico.

La muestras de poder militar del país comandando por Vladimir Putin no terminan en los conflictos en Medio Oriente y Europa del Este; días atrás dos aviones caza rusos y un helicóptero militar sobrevolaron sin autorización, a pesar de las advertencias por radio, en un claro acto de provocación, un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos (US Navy) en el mar Báltico.

La muestras de poder militar del país comandando por Vladimir Putin no terminan en los conflictos en Medio Oriente y Europa del Este; días atrás dos aviones caza rusos y un helicóptero militar sobrevolaron sin autorización, a pesar de las advertencias por radio, en un claro acto de provocación, un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos (US Navy) en el mar Báltico.

El teniente general McMaster respondió a las provocaciones con un informe titulado "Russia New Generation Warfare Study" ('Estudio sobre la nueva generación de guerra en Rusia'), donde participaron miembros del gobierno y realizaron viajes a las líneas del frente ucraniano para observar la situación.

El teniente general McMaster respondió a las provocaciones con un informe titulado "Russia New Generation Warfare Study" ('Estudio sobre la nueva generación de guerra en Rusia'), donde participaron miembros del gobierno y realizaron viajes a las líneas del frente ucraniano para observar la situación.

El teniente general McMaster respondió a las provocaciones con un informe titulado "Russia New Generation Warfare Study" ('Estudio sobre la nueva generación de guerra en Rusia'), donde participaron miembros del gobierno y realizaron viajes a las líneas del frente ucraniano para observar la situación.