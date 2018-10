18, Abril, 2016 18, Abril, 2016 6:32 a.m. 6:32 a.m.

DRON HABRÍA CHOCADO CONTRA AVIÓN QUE ATERRIZABA EN LONDRES

La Policía Metropolitana de Londres informó este lunes que investiga el caso de un avión de British Airways alcanzado supuestamente el domingo por un dron cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto londinense de Heathrow. El avión, con 132 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, procedía de Ginebra y se aproximaba a Heathrow cuando ocurrió el incidente, que de confirmarse sería el primero de este tipo en el Reino Unido. Una fuente de la Autoridad de Aviación Civil (CAA, por sus siglas en inglés) afirmó que volar drones usados para tomar fotografías o hacer un video aéreo es inaceptable. Según los medios locales, utilizar estos vehículos no tripulados cerca de un aeropuerto está penado en el Reino Unido con hasta cinco años de cárcel. Por el momento no se informaron ni detenciones ni información adicional confirmando realmente las características del objeto. British indicó que la aeronave aterrizó de forma segura, y que luego de una examinación se determinó que no había daños que afectaran al avión para que continúe en su próxima ruta. Fuente:Europapress