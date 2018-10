BRASIL CONFIRMÓ 1.168 CASOS DE MICROCEFALIA VINCULADOS AL ZIKA

3:25 a.m.

El número de casos de microcefalia en recién nacidos asociados al virus del Zika subió en Brasil de 1.113 a 1.168 en los últimos siete días, informó el Ministerio de Salud. Este dato supone un aumento de 55 casos asociados (4,9 %) en la última semana, según el boletín semanal sobre esta enfermedad publicado por la cartera de Salud. Las autoridades sanitarias investigan otros 3.741 casos posibles de microcefalia y han descartado ya 2.241 notificaciones porque no se constató la malformación en los bebés o porque esta no fue causada por agentes infecciosos. De acuerdo con este último boletín epidemiológico del ministerio, hasta el momento se ha confirmado en 192 casos la relación entre la microcefalia y el ZIKA, mientras que en los restantes el vínculo entre la enfermedad y el virus todavía no ha sido completamente corroborado. Los 1.168 casos confirmados con sospecha de esta enfermedad neurológica fueron detectados en 23 de los 27 estados del país, quedando fuera de esta lista las regiones de San Pablo (sudeste) y Acre, Roraima y Tocantins (norte).

El Gobierno brasileño decretó el estado de emergencia sanitaria el pasado noviembre y la OMS declaró el 1 de febrero pasado una emergencia sanitaria de interés internacional por la rápida propagación del zika.

Fuente:Infobae