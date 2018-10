21, Abril, 2016 21, Abril, 2016 7:02 a.m. 7:02 a.m.

VENEZUELA:CORTARÁ LA ELECTRICIDAD POR 4 HORAS DIARIAS DURANTE 40 DÍAS

El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, declaró que se suspenderá, temporalmente, el servicio de energía eléctrica por cuatro horas diarias, en un plan de racionamiento que abarcá los próximos 40 días. “Es necesario tomar estas medidas debido a que no se está haciendo un ahorro consciente de la energía y hay que preservar los embases hasta que se llenen por las lluvias”, declaró el funcionario de gobierno en una rueda de prensa. Anoche, Nicolás Maduro había adelantado el plan de racionamiento. Según indicó,Venezuela vive "fenómenos (meteorológicos) extremos" y alertó que, tras "dos años con la mayor sequía y el mayor calor de 200 años" consecuencia de El Niño, se estima la llegada de La Niña que conlleva grandes y frecuentes precipitaciones en junio. Pese a las recientes acciones que buscaban paliar el descenso del líquido vital en ese y otros embalses, entre las que destacan el decreto de los viernes libres para la mayoría de los trabajadores del sector público y considerar no laborables otros días cercanos a festivos nacionales, "hubo un ahorro importante", dijo, pero "no ha sido suficiente todavía". Fuente:Infobae