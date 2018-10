22, Abril, 2016 22, Abril, 2016 6:35 a.m. 6:35 a.m.

TONI MELENDEZ ANUNCIA CONCIERTO MASIVO EN PERU

El reconocido cantante católico de origen nicaragüense, Tony Meléndez, ofrecerá un concierto en Perú el próximo sábado 30 de abril en la explanada sur del estadio Monumental. Meléndez, que carece de ambos brazos y que se hizo conocido cuando cantó para San Juan Pablo II en Los Ángeles en 1987. “Ese día el corazón se me salía del pecho, tenía lágrimas en mis ojos. Ese momento me cambió todo. Nunca pensé que iba a hacer lo que estoy haciendo ahora (cantar y ayudar a otros con su impactante historia de vida). Tengo 54 años y mi fe continua fuerte”,dijo Melendez Desde Nueva York, el artista y motivador, dijo al respecto que “en Lima tendremos un concierto muy lindo. Quiero pasar un tiempo juntos, quiero que se oiga mi música, pero también que me conozcan como persona. Voy al Perú con mi guitarra y con mi corazón, a cantar y a abrazar a todos”. La música me da mucha fuerza Melendez adelanto que en su concierto hará un repaso de su repertorio en español. Su único pedido: “que hayan muchos jóvenes en el concierto”. “Me siento honrado de que me hayan llamado para ser parte de este concierto. Con la música podemos tocar corazones. Es parte del amor que Dios quiere darnos… Hay mucho que hacer, si quieres hacerlo”, concluye Meléndez. En Lima, Tony compartirá escenario con el grupo colombiano de pop rock Estación Cero y con el cantante nacional Miguel Quiñones. El artista que toca la guitarra con los pies comparte también estara presente en la Jornada Mundial de la Juventud, que este año se desarrollará en Cracovia, Polonia, del 26 al 31 de julio.