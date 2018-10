COREA DEL NORTE VOLVIÓ A LANZAR UN MISIL BALÍSTICO Y ENCENDIÓ ALARMAS EN OCCIDENTE

El misil voló unos 30 kilómetros, dijo un funcionario del Ministerio de Defensa de Corea del Sur a través de un llamado telefónico y agregó que su Ejército intenta determinar si el lanzamiento podría haber fallado por motivos no detallados. La agencia de noticias surcoreana Yonhap dijo que el misil voló "durante unos pocos minutos", citando a una fuente.

