24, Abril, 2016 24, Abril, 2016 9:07 a.m. 9:07 a.m.

EVO MORALES SERÁ SOMETIDO A UN EXAMEN DE ADN PARA DETERMINAR SI ES PADRE DEL HIJO DE SU EX PAREJA

Evo Morales fue citado por la justicia de Bolivia para someterse este lunes a un examen de ADN, con el objetivo de determinar si es el padre del supuesto hijo que habría tenido con Gabriela Zapata, su ex pareja. "Se dispone que se practique la prueba del examen de ADN entre el niño (... Morales Zapata) con el ciudadano demandante Evo Morales Ayma. Para la toma de las muestras respectivas se señala el día lunes 25 de abril", señala la resolución de una jueza, publicada este domingo por el diario Página Siete. La solicitud del examen se realiza a requerimiento de los abogados de Morales, que encuentra que la información que se ha manejado hasta ahora presenta contradicciones que hacen dudar sobre el hecho que el presidente haya sido padre. La jueza instruyó asimismo para el mismo día la presencia de Gabriela Zapata, detenida preventivamente por enriquecimiento ilìcito, y del niño, "a efectos de que se proceda también a la toma de muestras en dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses". Hace diez días, Zapata aseguró haber presentado al menor ante una instancia judicial. "Ante la autoridad competente, lo he presentado como ha pedido su padre", indicó entonces la ex pareja de Morales. No se proporcionaron mayores detalles debido a que sobre el caso existe una reserva orientada a preservar al niño. El caso del menor saltó a la luz pública en febrero pasado, cuando el periodista boliviano Carlos Valverdereveló que Morales mantuvo en 2007 una relación con Zapata. El presidente admitió tal situación, pero aseguró que el niño había fallecido poco después de su nacimiento. Sin embargo, tras la detención de Zapata, una tía aseguró que el menor estaba con vida. Distintos voceros del gobernante han asegurado que la documentación presentada por la madre es falsa. La revelación de la relación sentimental afectó la imagen del presidente, que esperaba ganar un referèndum en febrero pasado que le habría permitido presentarse como candidato a un cuatro mandato consecutivo (2020-2025). Fuente: Infobae