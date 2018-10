25, Abril, 2016 25, Abril, 2016 5:19 a.m. 5:19 a.m.

TRUMP NO QUIERE QUE HARRIET TUBMAN APAREZCA EN LOS BILLETE DE 20 DOLARES

El precandidato a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , se opone a que la activista contra la esclavitud durante el siglo XIX, Harriet Tubman, sea la nueva cara del billete de 20 dólares. Dichas declaraciones las brindo en el programa "Today", de la cadena NBC, el magnate inmobiliairio dijo que Andrew Jackson, quien figura en el billete en la actualidad, tuvo una "historia de tremendos éxitos para el país" y que sacarlo no sería otra cosa que "pura corrección política". Tubman, que en vida fue esclava antes de dedicarse a rescatar a otros como ella de los estados sureños y llevarlos al noreste, donde no había esclavitud, será la primera afroamericana en aparecer en un billete. "Quizás podamos hacer un billete de dos dólares", propuso Trump como espacio para Tubman. "Me encantaría ver una nueva denominación", agregó. El anuncio de la nueva figura en el billete de 20 fue recibido con el apoyo de los pre candidatos demócratas, pero entre los republicanos no hubo tanto entusiasmo por dejar de lado a Jackson, un empresario esclavista sureño que fue presidente entre 1829 y 1837. Fuente:Infobae