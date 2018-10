26, Abril, 2016 26, Abril, 2016 5:58 a.m. 5:58 a.m.

MICHELLE OBAMA Y JESSICA ALBA SON GALARDONADAS POR WEBBY AWARDS

La primera dama de USA Michelle Obama y la actriz convertida en empresaria Jessica Alba figuran entre las celebridades y titanes de la tecnología honrados este martes con los Webby Awards a la "excelencia en Internet". Los ganadores fueron anunciados de cara a la 20ª ceremonia anual de los Webby Awards, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York el 16 de mayo próximo. Esta ceremonia de premiación es considerada por algunos como una versión de los Oscar en el mundo de la tecnología y es reconocida por inspirar el ingenio, al limitar los discursos de aceptación a no más de cinco palabras. Michelle Obama ganó dos premios en la categoría de Videos y Películos en línea por su aparición en la serie en línea 'Funny or Die' y Videos de Humor Estudiantil. Alba será honrada como la Empresaria Webby del Año, como resultado de su papel como cofundadora de The Honest Company, que se ha convertido en un imperio que vende productos para el hogar elaborados "sin dañar a gente ni al planeta". Los Webby Awards son otorgados por la Academia Internacional de Ciencias y Artes Digitales y premia a ganadores escogidos por un panel de jueces, así como aquellos que logran las mayores votaciones en línea para los premios "Voz del Pueblo". Fuente:LaPrensaHonduras