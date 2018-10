EL "JUGADOR DE PÓKER" QUE LE ALQUILA SU JET PRIVADO AL EQUIPO DE CAMPAÑA DE HILLARY CLINTON

Hillary Clinton seguramente no sepa nada al respecto. Tiene detalles más importantes de los que ocuparse. Y este, dentro de todas las responsabilidades en sus espaldas, es uno pequeño. Muy pequeño. En su afán por que la prensa acompañe a la ex primera dama durante todo su recorrido por los Estados Unidos, su equipo de campaña alquiló un jet privado. Y el dueño es nada menos que un extravagante multimillonario que dedica las horas en que la nave no se usa a transformarla en un set de fiesta y de sexo.