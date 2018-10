PARAGUAY: UNA ABUELA RECIBIÓ UN BOTELLAZO POR PROTEGER A SU NIETA DE LOS FANÁTICOS DE BOCA JUNIORS

"Salí con mi nieta a comprar y, de repente, se bajaron los de Boca (de los buses) y empezaron a insultar. Los vecinos les pidieron que se vayan pero empezaron a tirar piedrazos. Entraron en el negocio donde yo estaba comprando mi cena para robar cerveza y dinero a punta de pistola", relató en la emisora Monumental 1080 AM de Paraguay.

Sobre la triste escena que vivió dentro de ese local, la víctima detalló que "el dueño tuvo que meter a su hijo debajo de la cama mientras le robaban la cerveza y la recaudación" y, como si fuera poco, que "le quisieron entrar a la casa a una señora, pero no pudieron porque tenía rejas".

