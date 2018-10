PRESIDENTE SANTOS ORDENÓ PERSEGUIR AL ELN HASTA QUE DEMUESTRE QUE QUIERE LA PAZ

"La orden a la Fuerza Pública es que sigan combatiendo con todo el vigor al ELN. Y mientras no renuncie a esa modalidad, que es una modalidad cobarde, de acudir al secuestro, nosotros no vamos a iniciar las conversaciones con este grupo guerrillero", dijo Santos este sábado en una declaración al término de un Consejo de Seguridad realizado en la capital del departamento de Arauca.

