04, Mayo, 2016 04, Mayo, 2016 5:20 a.m. 5:20 a.m.

ARRANCA REVISIÓN DE FIRMAS PARA REFERENDO REVOCATORIO CONTRA MADURO

Cerca de dos millones de firmas que presentó la oposición venezolana para activar el referendo revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro, empezarán a ser auditadas este miércoles por el órgano electoral, un proceso complicado que será celosamente vigilado por el Gobierno. "Vamos a tener acceso a todas las listas. Firma falsificada, demanda asegurada", advirtió Maduro en la noche del martes en su programa de televisión semanal, al afirmar que la comisión que nombró para defenderlo verificará cada rúbrica. El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al Gobierno, aún no anuncia el procedimiento de verificación, pero según la ley, deberá revisar en cinco días las listas y luego llamar a los firmantes a ratificar su apoyo con la huella digital en otros cinco días. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo haber recogido en pocos días 2,5 millones de firmas para activar el revocatorio, de las cuales entregó 1,85 millones, cuando sólo tenía que entregar 195.721 (1% del padrón electoral). "Las firmas del pueblo masivamente y la activación del revocatorio los tiene locos", afirmó el líder opositor Henrique Capriles, excandidato presidencial que perdió las elecciones contra Maduro en abril de 2013 por estrecho margen. El responsable de la comisión nombrada por Maduro, Jorge Rodríguez, expresidente del CNE, aseguró que una veintena de "testigos" vigilarán paso a paso el proceso. "En pocos días se va a saber que inflaron en un millón de firmas las que dijeron que entregaron", vaticinó. Para el constitucionalista José Ignacio Hernández, el CNE "deberá pasar a la fase de validación" si constata que existe el número mínimo exigido (1%). "Al ser presentadas el pasado lunes, el lapso para ello vence el 7 de mayo. Ni un día más", añadió. - ¡Estamos listos para lo que venga! No obstante, Maduro dijo confiar en que el pueblo no le va a fallar: "Sin ser pitoniso, sin ser brujo, ¡ay Dios mío!, ¡ay Dios santo!, ya estoy viendo el desastre que va a emerger de este intento de la derecha venezolana por activar este referendo", afirmó. Fuente:AFP