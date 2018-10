06, Mayo, 2016 06, Mayo, 2016 3:48 a.m. 3:48 a.m.

MENSAJE DE TRUMP "AMO A LOS HISPANOS" INDIGANA A HISPANOS

El mensaje que Donald Trump publicó este jueves en Facebook para conmemorar el 5 de Mayo se hizo viral de inmediato. Pero también generó críticas entre algunos grupos de latinos que lo encontraron ofensivo y condescendiente. Trump publicó en Twitter y Facebook una fotografía suya comiendo un taco bowl con la leyenda: "¡Feliz Cinco de Mayo! Los mejores taco bowls se hacen en el Trump Tower Grill. ¡Amo a los hispanos!". El mensaje en Facebook generó decenas de miles de retuits y, al parecer, muchas bromas. Pero no todo el mundo lo encontró divertido. Janet Murguia, presidenta de Consejo Nacional de La Raza, la organización nacional de derechos civiles hispanos más grande del país, escribió poco después en Twitter que el mensaje enFacebook del precandidato presidencial republicano "no tenía sentido, era ofensivo y de autopromoción". "Comerse un taco o ponerse un sombrero no convence a nuestra comunidad en 2016", escribió Murguia. Fuente:VOA