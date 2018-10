INTERNET EN CUBA: LENTA Y CARA, PERO CADA VEZ MÁS MASIVA

Desde el asiento de atrás, mi amiga —una señora mayor, revolucionaria en su juventud, ex funcionaria— ironiza por el sobreprecio. "El 50%, m'hijo... Reza porque no vuelva el capitalismo porque entonces no podrás recargar tanto". El muchacho encoge los hombros. Según cifras oficiales, en 2015 el Estado cubano vendió cerca de 1,6 millones de tarjetas.

Por último, los cubanos también recurren a las salas de navegación de ETECSA: 2 CUC la hora y muchas veces largas esperas, que no son literalmente en fila. El arte de hacer cola es muy civilizado: al llegar se pregunta "¿El último?" y alguien se identificará, o dirá quién es el último. Entonces uno busca un banco donde sentarse a leer, o camina y mira otras cosas, o toma un refresco. El orden de ingreso se respeta sin discusión. Cuando a uno le toca, si no está allí, alguien le avisa.

