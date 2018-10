08, Mayo, 2016 08, Mayo, 2016 9:09 a.m. 9:09 a.m.

TRUMP ACUSÓ A HILLARY CLINTON DE SER CÓMPLICE DE LAS INFIDELIDADES DE SU MARIDO

Ya casi asegurado como el próximo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el polémico magante Donald Trump comenzó a recrudecer la campaña con la virtual representante demócrata, Hillary Clinton. El multimillonario realizó este fin de semana polémicas declaraciones en las que acusó a la ex secretaria de Estado de haber sido "cómplice" de las infidelidades conyugales de su marido, Bill Clinton. "Está casada con un hombre que fue el peor agresor de mujeres de la historia de la política. Está casada con un hombre que hizo sufrir a muchas mujeres", señaló el precandidato republicano, durante una entrevista difundida por la cadena ABC. "Y Hillary fue cómplice y trató a esas mujeres de forma espantosa", agregó Trump, quien aseguró que "algunas de esas mujeres quedaron devastadas, no por él, ¡sino por el modo en que ella las trató!". Esta estrategia del polémico magnate pone en evidencia su intención de recuperar el electorado femenino, desconfiado por sus repetidas declaraciones misóginas: poner en la misma bolsa a Bill y a Hillary Clinton, y sugerir que es insensible al sufrimiento de las mujeres. Por su parte, la precandidata demócrata dijo el domingo que muchos republicanos que toman distancia de Trump le han manifestado adhesión. "Evidentemente, tiendo la mano a demócratas, a republicanos, a independientes, a todos los votantes que quieren a un candidato que realice una campaña centrada en los problemas", indicó Clinton en CBS. "Pido a las personas que se sumen a esta campaña y recibí muchas solicitudes de republicanos estos últimos días, que están interesados en hablar", añadió la ex jefa de Estado. Un número creciente de dirigentes republicanos de primera línea se sumó, desde la victoria del magnate inmobiliario el martes en Indiana y el abandono de sus últimos rivales, al movimiento "Cualquiera menos Trump", entre ellos el candidato presidencial del partido en 2012, Mitt Romney, y los dos últimos presidentes republicanos, George W. Bush y su padre, George H.W. Bush. INFOBAE