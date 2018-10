CON 55 VOTOS A FAVOR SE APRUEBA JUICIO POLITICO CONTRA DILMA ROUSSEFF

1:30 a.m.

El Senado de Brasil aprobó este jueves el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, lo que implica la suspensión de su cargo durante seis meses, un hecho sin precedentes que se convierte en un golpe a la democracia brasileña debido a que la mandataria es acusada sin pruebas. La aprobación se dio con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado), lo que significa que por mayoría se tomó la decisión. Cada senador tuvo 10 minutos para ejercer su derecho de palabra antes de votar. La sesión comenzó a las 09H00 hora local y se prolongó hasta la madrugada de este jueves cuando ya la mayoría de los senadores se había mostrado favorable a proceso. En total el debate duró 20 horas. El abogado defensor de Rousseff, declaró que "este juicio político no se justifica". "La defensa de Dilma Rousseff afirma que no hay crimen de responsabilidad contra la mandataria", dijo. TE INRERESA: MAS DIPUTADOS BRASILEÑOS SE SUMAN A FAVOR DEL JUICIO POLITICO A DILMA ROUSSEFF Manifestó que el informe presentado por el relator del impeachment "justifica una intención política para inhabilitar a la presidenta".Aseguró que "quiere construirse una fantasía retórica para destruir a una presidenta legítima". "Hay un golpe con derecho a la defensa", indicó. El oficialismocon la presentación de un recurso ante el Supremo Tribunal Federal, pero la máxima corte decidió rechazarlo. Dilma ha sido el blanco deen las calles de Brasil durante los últimos meses, en medio de lade las últimas décadas y del escándalo de corrupción más grande de la historia del país, por un esquema de sobornos de la estatal. MAS DETALLES AQUI: BRASILEÑOS ACAMPAN EN LA AVENIDA PAULISTA A LA ESPERA DE LA RENUNCIA DE DILMA ROUSSEFF Aunque Rousseff no ha sido acusada formalmente por los desvíos de fondos, presidió el directorio de la compañía petrolera por varios años en los que se desarrollaron los delitos. Fuente:Telesur