12, Mayo, 2016 12, Mayo, 2016 3:57 a.m. 3:57 a.m.

ROUSSEFF: "ESTOY SIENDO JUZGADA DE MANERA INJUSTA", TRAS SER SUSPENDIDA COMO PRESIDENTA DE BRASIL.

“La farza jurídica de la que soy blanco se debe a que nunca acepté chantaje” declaró en televisión abierta, la Presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff al ser apartada del mandato por acusaciones de maquillar el Presupuesto Público. En su discurso aceptó cometer errores pero no crímenes, “estoy siendo juzgada de manera injusta”. Recordó que otros Presidentes hicieron lo mismo, pero no se les trató como se le trata a ella. “Los actos que practiqué fueron actos legales, necesarios, de gobierno” defendió. “Golpe a la Democracia” Rousseff se atribuye haber cuidado el Estado de Derecho, al no hacer represalias de su gobierno hacia los manifestantes, incluso en su contra. Advirtió que el riesgo es ser dirigido por un gobierno por los sin votos, que no fue elegido por mayoría es “un gobierno que puede estar tentado a reprimir a los que no están en su favor. Gobierno que será el motivo para la continuidad de la crisis política en nuestro país” dijo. La suspensión durará 180 días mientras el Senado estudia las acusaciones hacia Rousseff. 100%Noticias. Alexandra Dìaz