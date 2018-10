INCENDIO EN CANADÁ, OTRA CONSECUENCIA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

El incendio, que ya arrasó con 220.000 hectáreas, sigue su carrera de espalda a las zonas más pobladas. No se conoce su origen –tal vez nunca se sepa-, pero unas chispas alcanzaron para que se desatara. El viento, las temperaturas altas y la vegetación seca dieron combustible al fuego que arderá durante meses aunque a un ritmo cada vez más lento.

– Desde un punto de vista ecológico, no creo que haya ningún verdadero daño a largo plazo. Las expectativas son que el bosque se regenere bastante bien después del fuego. Tal vez el mayor daño sea el que sufrió la comunidad humana, con cientos de casas destruidas.

– Los científicos canadienses pronosticaron en los años 90 que el cambio climático tendría un fuerte impacto en el país: aumento de la temperatura, la nieve que se derrite más rápido y la vegetación, más seca. Es una realidad que ya está sucediendo. Creo, efectivamente, que el cambio climático tiene un impacto sobre el origen de los fuegos en esa región. Pero no es todo: las sequías de corto plazo, como el fenómeno del Niño este año, también juegan un rol y predisponen la vegetación para fuegos masivos.

